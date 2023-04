Madonnina dello Zucchi, lavori in corso per garantire più sicurezza

Procedono i lavori alla Madonnina dello Zucchi per la realizzazione della nuova rotatoria che, oltre a garantire maggiore sicurezza stradale, vedrà al proprio fianco una piccola aiuola con due alberi e una panchina per la sosta dei pellegrini della Via Francigena, visto che siamo proprio sull’antico tracciato della Francigena Toscana. A darne notizia è il sindaco Spinelli. Così, dopo tanta attesa, gli attuali new jersey in plastica con i quali due anni fa venne costruita la rotatoria provvisoria da oggi utilizzati per la delimitazione del cantiere stradale, andranno presto in soffitta. Al loro posto sorgerà un’infrastruttura stradale definitiva per un costo di poco meno di 60mila euro che riqualificherà tutta l’area. Nell’intervento è infatti previsto anche l’allargamento dei marciapiedi, l’asfaltatura della strada, e una nuova illuminazione al led. "Grazie ai finanziamenti del ministero si realizza un’opera importante e che darà, anche, un gradevole ingresso alla città", chiosa il sindaco.