Macellazione clandestina. Denunciato un allevatore

È stato sorpreso dai carabinieri forestali a macellare un suino, senza aver effettuato in precedenza la richiesta di nullaosta prevista dalla normativa di settore. Alla luce di tutto ciò, è stato denunciato per macellazione clandestina e gli è stato contestato anche il reato di uccisione di animale. È quanto successo nei giorni scorsi ad un allevatore, titolare di un allevamento ovi-caprino a Castelfiorentino, risultato oltretutto recidivo. Un episodio emerso a seguito di un servizio di controllo sul territorio effettuato dalle forze dell’ordine. All’arrivo dei carabinieri in via Rio Morto, era in corso la macellazione di un maiale: la bestia era stata attaccata ad una tettoia per le zampe posteriori. Un’operazione compiuta senza il rispetto delle norme, che prevedono il preventivo stordimento dell’animale e la presentazione della richiesta di via libera alla macellazione.

L’animale macellato non risultava inoltre registrato presso l’allevamento in questione, né aveva marche auricolari che permettessero di desumerne la provenienza. A supporto delle operazioni, i militari hanno quindi chiesto l’intervento sul posto di medici veterinari dell’Asl di Empoli. E al termine del controllo, i forestali hanno contestato al titolare dell’allevamento ed esecutore materiale il reato di macellazione clandestina, contestando come detto anche il reato di uccisione di animale (sancito dal codice penale). Gli stessi reati che erano già stati contestati all’uomo qualche anno fa, a quanto pare.

