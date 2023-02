Macchinario rotto da mesi "Appuntamento a ottobre"

EMPOLI

Il macchinario per effettuare tomografia a coerenza ottica è scomparso. Manca dal mese di novembre circa, perché danneggiato. Dopo più di quattro mesi, sembra non essere ancora stato sostituito. "Il 25 di ottobre avrei dovuto svolgere due esami, uno per il campo visivo e un Oct, in seguito ad un intervento di cataratta – spiega Ezio Randelli – si trattava di una visita richiesta dall’oculista che mi segue, visto che dopo l’operazione avevo difficoltà a vedere da un occhio. Mentre il primo esame sono riuscito a farlo, il secondo, l’Oct appunto, no".

Non è la prima volta che si verifica un fatto simile. Anche un altro paziente dell’ospedale San Giuseppe, che aveva fatto richiesta per la stessa visita oculistica, aveva visto il suo appuntamento rimandato per mesi, prima a novembre 2022, poi a gennaio 2023 e infine qualche giorno dopo, ma a Prato, proprio per la non presenza del macchinario danneggiato.

Il risultato è stato lo stesso: fare l’esame a pagamento. "Mi sono dovuto rivolgere sul momento all’Ecomedica – racconta Randelli – Qualche giorno fa ho richiamato il Cup per un nuovo Oct, richiesto sempre dall’oculista, e il macchinario sembra non essere ancora stato aggiustato, né essercene uno sostitutivo. Da fine ottobre, la situazione non è cambiata. In più non sanno quando sarà reso nuovamente disponibile".

Secondo quanto annunciato dall’Asl Centro, il macchinario sostitutivo sarebbe dovuto arrivare a fine Febbraio. Nel frattempo avrebbero avvisato i pazienti e spostato gli appuntamenti già presi in tempi brevi, secondo l’offerta disponibile in altri presidi aziendali. Così è avvenuto con il signor Randelli: "In seguito alla nuova richiesta, mi è stato proposto un appuntamento per Greve in Chianti il 27 ottobre 2023 – spiega l’uomo – a sconvolgermi non solo la lontananza, ma soprattutto il tempo. Sono costretto a rivolgermi nuovamente ad una clinica privata, visto la necessità di fare l’esame Oct in tempi prossimi. O resto cieco o l’unica soluzione è questa. Io posso permettermi di andare a pagamento, ma tanti non hanno nemmeno i soldi per fare la spesa. Non trovo sia giusto" aggiunge l’uomo.

E non è l’unico esame per cui i tempi sembrano essere dilatati. "E’ un problema per noi anziani che abbiamo bisogno di cure prossime – continua Randelli – sia la dilatazione dei tempi di attesa, sia per la distanza. Io potrei anche raggiungere Greve in Chianti, ma sarebbe complicato, visto che a seconda dell’orario non posso guidare per la situazione dei miei occhi. Se invece mi rivolgessi alla Misericordia per il trasporto, dovrei comunque pagare il servizio. Credo che sarebbe giusto garantire i servizi sul territorio, a tutela delle persone più anziane, che spesso non sono autosufficienti".

Costanza Ciappi