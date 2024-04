Ma il movimento attacca: "Basta consumo di suolo"

Troppo consumo del suolo a discapito di ambiente e biodiversità: il piano strutturale intercomunale di Empoli, Vinci, Cerreto Guidi, Capraia e Limite e Montelupo sta incontrando il secco "no" del movimento Slow Food Empolese Valdelsa, con una nota del fiduciario Enrico Roccato. Una critica che diventerà un’osservazione? "Ci limitiamo a un contributo coerente con le posizioni di Slow Food", ha risposto Roccato. La Condotta Empolese Valdelsa ritiene dunque che "sia indispensabile una rivalutazione complessiva delle scelte adottate che attualmente sono previste nell’ordine di 2 milioni e mezzo di metri quadri di suolo per la sola Empoli".

Slow Food ritiene che sia "necessario pensare a una gestione sostenibile del territorio garantendo che l’insieme dei soggetti civili (professionisti, imprenditori e amministratori) improntino le loro scelte a criteri di rispetto ambientale e valutino attentamente le interconnessioni tra interventi e salute, evitando danni al patrimonio ambientale, idrico ed atmosferico in primo luogo".

Slow Food fuori dal… seminato, secondo il sindaco della patria di Leonardo, Vinci, Giuseppe Torchia: "Il piano strutturale intercomunale è uno strumento di pianificazione che non prevede grandi superfici di nuovo suolo da consumare. I numeri sul consumo di suolo evidenziati da Slow Food non corrispondono alla realtà, sono il risultato di un approccio molto superficiale alla lettura di uno strumento complesso".

Per capire bene il piano è necessario "distinguere, le previsioni che si trovano all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, da quelle esterne. Le nuove superfici di edificazioni previste all’interno delle aree urbane sono pari a 178.000 metri quadrati, mentre le superfici di riuso sono 177.000 metri quadrati. Quindi, si determina un equilibrio tra nuove edificazioni e recupero dell’esistente. Il consumo di nuovo suolo è limitato solo alle previsioni di carattere industriale e artigianale esterne al quel perimetro, necessarie per le previsioni di carattere strategico".

In pratica, continua Torchia, "Si tratta di 44,1 ettari di terreno, utilizzato per previsioni dei cinque comuni, come: l’integrazione e il potenziamento delle piattaforme produttive esistenti, le previsioni di carattere turistico ricettivo, l’ampliamento dei campi da golf esistenti o la realizzazione di un’area di sosta per camper. Si tratta principalmente di previsioni che ci permettono di dare risposte rispetto alla richiesta di nuovi spazi produttivi necessari per consolidare e qualificare i poli esistenti". Ancora, sempre Torchia, il piano "ha grande attenzione per la salvaguardia del territorio rurale e del paesaggio attraverso l’introduzione di invarianti strutturali, che tutelano tutta la rete ambientale ed ecologica del territorio dei cinque comuni". E ancora: "Continuare a far crescere economicamente questo territorio - la conclusione - e renderlo attrattivo per nuovi insediamenti industriali e dei servizi, oltre a essere un elemento strategico per una comunità, significa non rassegnarsi alla logica della decrescita che rischia di valorizzare solo rendita immobiliare e turistica".

A.C.