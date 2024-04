Lupi nel centro abitato, giro notturno in strada. Ecco come comportarsi

Montelupo Fiorentino (Firenze), 2 aprile 2024 – Attraversano la strada disinvolti e fieri, si voltano per osservare l’auto che passa di fianco e poi riprendono a correre dentro la rotonda. Il video è diventato virale sulla pagina di ’Welcome to florence’ e immortala la giratina notturna di due lupi in via Guglielmo Marconi, in direzione Ginestra. Siamo a Montelupo Fiorentino, pieno centro abitato. Dal mito alla realtà e oltre: il lupo di colore nero, l’animale che campeggia nello stemma della città, era già stato avvistato nei boschi di Camaioni durante le festività natalizie in dolce compagnia. Adesso la coppia sembra spingersi sempre più spesso sulla Statale e verso le aree urbane. "Sono un maschio e una femmina", spiega Alessandro Fossi che da anni pratica la disciplina di Wildlife ed è il ’padrino’ dei due lupi avendo documentato la loro attività fin dal primo avvistamento. "Li sto monitorando da mesi, sono già stati censiti dalla Regione – riprende Fossi –. Girano molto e temo che qualche cacciatore dal grilletto facile possa fare loro del male".

Sui social il video sta spopolando tra chi commenta con ironia ("A Montelupo cosa volevate trovare?") e chi invece si preoccupa. "Molte famiglie hanno timore – ammette l’esperto –, ma di solito i lupi non sono aggressivi con le persone e in questo caso specifico non abbiamo prove di predazioni domestiche. A breve comunque insieme al Comune faremo un incontro divulgativo per rassicurare e dare le giuste informazioni alla popolazione". Grazie a quattro foto trappole a infrarossi, Fossi ha analizzato gli spostamenti e raccolto diverse informazioni. "I due lupi sono in carne e perciò non sembrano particolarmente affamati – racconta –. Analizzando le loro feci è emerso che si cibano di ungulati come cinghiali e caprioli, forse anche qualche pollo". Segni particolari? La confidenza con le auto. "Girano molto – osserva l’esperto –, ma è normale perché i lupi possono percorrere anche 50 chilometri in una notte. Ho raccolto decine di video e uno degli ultimi, pochi giorni fa, li ritrae nella zona artigianale di Fibbiana. Sembrano essersi abituati a stare vicino alle auto, non hanno più paura. Se però dovessero incontrare una persona, scappano. Diverso il discorso per i cani, che per loro sono una preda".

Niente allarmismi, ma precauzioni sì. "Il consiglio per chi ha cani o gatti è di non farli uscire di notte – riprende Fossi –. È bene anche non lasciare del cibo fuori e posizionare i sacchetti dell’immondizia la mattina anziché la sera. Chi porta fuori il cane lo deve tenere al guinzaglio, a una distanza di massimo due metri". Tra gennaio e marzo è il periodo degli accoppiamenti. "Non sono ancora in grado di capire se si sono accoppiati – riprende Fossi –, la gestazione dura 63 giorni e porta gli animali a cercare un posto sicuro". In molti hanno ancora in mente il caso del lupo che a novembre entrò in un condominio a Limite sull’Arno e seminò il panico prima di essere catturato e liberato nei boschi. "Fu un caso particolare, si trattava di un condominio a 200 metri dal bosco – ricorda l’esperto –. L’animale apparteneva a un altro nucleo proveniente dal Montalbano e forse fu attratto dall’odore del cibo, riuscì a trovare una finestra aperta, poi rimase in trappola e si trovò disorientato". L’allontanamento avviene solo nei casi limite, quando l’animale diventa confidente con l’uomo o problematico. Ma al momento l’esperto assicura: "Non è il caso di Montelupo".