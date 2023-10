Lupi vicini alle case, testimonianza choc di una famiglia: "Un attacco nel nostro frutteto"

Montespertoli, 27 ottobre 2023 – Una carcassa d’animale e i segni su quella quasi inequivocabili che portano la firma di un lupo. Campagna sì, ma non così lontano da quei luoghi in cui si svolge la vita di tutti i giorni di una e molte altre famiglie. Siamo a Montespertoli, via San Piero in Mercato, nel tratto appena fuori paese che porta alla pieve romanica. Il ritrovamento di quella carcassa aggredita di capriolo nel primo pomeriggio di mercoledì nel frutteto annesso a un’abitazione e tra le ipotesi più accreditate quella che ad agire sia stato un lupo, segno di un avvicinamento sempre più libero e disinvolto ai luoghi battuti dall’uomo.

"Abbiamo una scala che collega il giardino al campo sottostante, dove si trovano l’orto, un’oliveta e un piccolo frutteto – raccontano i proprietari -. Siamo scesi come quotidianamente facciamo, e più volte al giorno, ritrovando mercoledì pomeriggio il corpo morto di quel povero animale, in uno stato che denunciava l’evidente e recente passaggio di un’altra bestia. A noi e ad altri amici che vivono di caccia è parso chiaro si trattasse di un lupo. Il nostro campo è totalmente recintato con rete elettrosaldata alta almeno un metro e sessanta, questo significa che qualunque animale sia passato lo ha fatto saltando e non sfruttando buchi o pertugi che siamo certi non esserci".

L’ipotesi più verosimile è che il capriolo già si trovasse nella proprietà recintata e che, avvistato dal lupo, sia stato poi raggiunto e infine sentitosi in trappola aggredito e qui ucciso. Un centinaio di metri scarsi la distanza che separa il campo battuto dal presunto lupo al giardino dell’abitazione, fatto questo che desta non poche preoccupazioni.

"Abbiamo due bambini piccoli che ogni giorno scorrazzano per il giardino, questo ritrovamento ci toglie un po’ di tranquillità – continuano -. Sappiamo bene che il lupo ancora conserva paura nei confronti dell’uomo, ma quando perderà anche quest’ultimo freno cosa potrebbe accadere? Più volte abbiamo subito devastazioni dell’orto e siamo certi di essere visitati pressoché quotidianamente da cinghiali e volpi, alcuni dei quali ci siamo ritrovati anche in giardino, a due passi dalla porta di casa. Di lupi sempre più vicini avevamo sentito parlare spesso, ma mai nei nostri terreni c’erano stati avvistamenti o segnali evidenti di questi passaggi".