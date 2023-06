L’Unione risponde ai tagli di Roma "Un bando affitti da 740mila euro"

Gli inquilini con problemi finanziari aumentano sotto la spinta della crisi e dei rincari del costo della vita. Eppure con la legge di bilancio del 2023 il governo Meloni non ha rifinanziato il fondo che aiuta a pagare le spese per l’affitto. "Il Governo Meloni abbandona le famiglie che pagano un affitto, i sindaci dell’Empolese Valdelsa no", dice il primo cittadino di Empoli, Brenda Barnini, in qualità di delegata alle politiche abitative all’Unione dei Comuni, in vista dell’apertura di una nuova edizione del bando Fondo affitti da lunedì 3 luglio a mercoledì 2 agosto. Si tratta di fondi a integrazione del canone di locazione ai cittadini che ne fanno richiesta sulla base di una graduatoria che verrà stilata a seguito della compilazione delle domande. L’Unione dei Comuni ha ritenuto di pubblicare il bando contributi affitto anche nel 2023, con fondi propri – spiega una nota – alla luce dellla decisione del governo e del fatto che la Regione Toscana ha comunicato che, allo stato attuale, non è in condizione di disporre di risorse proprie per compensare, neanche parzialmente, l’assenza dei finanziamenti nazionali. "Considerata la rilevante importanza della misura che da anni contribuisce al sostegno economico nel pagamento del canone di locazione in alloggi privati di oltre mille nuclei familiari residenti nel territorio – prosegue la nota – , l’Unione ha scelto di individuare risorse specifiche per poter supportare anche nel 2023 i cittadini nel pagamento dell’affitto.

In particolare, oltre a deliberare l’utilizzo di residui derivanti da finanziamenti regionali e statali di anni precedenti destinati al sostegno alle locazioni, non esauriti perché eccedenti il fabbisogno, che ammontano a 140mila euro, l’Unione ha ritenuto necessario destinare 300mila euro dell’avanzo di amministrazione anno 2022 e costituire un apposito fondo di ulteriori 300mila euro finanziato direttamente dai bilanci dei singoli Comuni. Così facendo, per l’anno in corso le risorse da ripartire tra gli aventi diritto ammontano a 740mila euro.

"Fra le priorità delle istituzioni c’è senza dubbio quella di aiutare e sostenere le famiglie che si trovano a vivere in condizioni di difficoltà - sottolinea Barnini - Di fronte alla scelta del governo abbiamo ritenuto fondamentale trovare soluzioni differenti che ci permettessero di garantire il fondo affitti, con risorse proprie dell’ente e degli stessi Comuni che lo compongono. Il fondo affitti è un aiuto economico a chi si trova a pagare un affitto in un alloggio privato, una condizione comune a migliaia di persone. Famiglie che devono vedere garantito il loro diritto alla casa". Domande solo on line. Assistenza su appuntamento chiamando il 335 6681426.