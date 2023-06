"L’unica via possibile è l’accoglienza diffusa"

Workshop, panel e dibatti. Empoli per un giorno è capitale del sistema di accoglienza e integrazione. Una platea piena, tanti interventi. Tra i primi, quello di Matteo Biffoni, sindaco di Prato. "Il tema è costante nelle nostre comunità - ha affermato Biffoni, delegato Anci all’immigrazione - Un tema su cui il Paese sta sbagliando tante cose. Parliamo di percorsi che riguardano 35mila migranti, una rete che coinvolge 2mila comuni in tutta Italia. Che risposta dare alle persone che arrivano? E ai territori che accolgono? Che ruolo hanno i comuni? Dobbiamo tornare ad interessarci non del luogo di origine della persona ma di dove questa sceglie di costruirsi un futuro". Tutti d’accordo sul fatto che sia necessario "superare le logiche emergenziali, dato che il fenomeno dell’immigrazione è ormai strutturato. L’unica via possibile è rispondere con l’accoglienza diffusa". E ne ha parlato Brenda Barnini, ringraziando Anci per aver scelto Empoli come location dell’evento. "Empoli ha una grandissima confidenza con il tema delle politiche migratorie e della gestione dei flussi migratori - ha detto il sindaco - Dobbiamo continuare a dare vita ad occasioni di integrazione. Creare le condizioni affinché si facilitino queste occasioni. Che diventino la normalità e non l’eccezionalità. La nostra città rispetto ad altre in Toscana ha un sistema economico e produttivo in salute. L’elemento del lavoro resta il principale strumento di attivazione di politiche di integrazione ed accoglienza. Ma per farlo dobbiamo abbandonare per sempre l’esperienza dei Cas (centri di accoglienza straordinaria, ndr), che hanno fatto e continuano a fare danni incalcolabili". Prato e Empoli, "due esempi virtuosi di comunità - ha fatto notare Stefano Ciuoffo, assessore regionale all’immigrazione - che hanno superato il tema della compatibilità tra diverse nazionalità". Ma è l’Empolese Valdelsa tutto, ha sottolineato l’assessore regionale a formazione e lavoro Alessandra Nardini "un territorio che sul fronte accoglienza ha sempre dato un’impronta chiara".

Y.C.