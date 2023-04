Lungo la Romea Strata Dalla Torre di Mezzo alla Villa Medicea

CERRETO GUIDI

Domenica all’insegna delle escursioni a Cerreto Guidi. La prima proposta è la passeggiata "Romea Strata: lungo la via degli imperatori da Cerreto Guidi a Fucecchio", a cura dell’associazione Francigena Padule Romea. Il ritrovo è alle 9.30 nel parcheggio vicino al Comune di Cerreto Guidi, da dove si partirà per una visita guidata alla Villa Medicea, patrimonio dell’Unesco, da dove la comitiva proseguirà verso Fucecchio con visita alla Fondazione Montanelli Bassi e al Museo Civico e Diocesano prima di salire sulla Torre di Mezzo al Parco Corsini. Rientro in tender previsto per le 18.30-19. Per iscriversi, massimo 25 partecipanti, scrivere a [email protected] Sempre domani, dalle 9.30 alle 14.30, nuovo appuntamento anche con le escursioni di "Open Week" (rimandata al 6 maggio invece la visita odierna al Giardino delle Rose). Il programma prevede la visita guidata alla Villa Medicea, il percorso urbano "Cerreto in Giro", la visita del Presepe all’Uncinetto e la passeggiata fino al colle di San Zio. Per informazioni e prenotazioni contattare la Pro Loco Cerreto Guidi al numero 0571 55671 o tramite email a [email protected]