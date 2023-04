Lunghe code sulla "veloce", in migliaia in auto verso il mare

Ci siamo. Le scuole sono in vacanza. Il sole bacia il territorio, anche con punte di bellissima primavera. E la superstrada torna ad essere fatta di lunghi serpentoni di auto in fila. Una storia che si ripete, specialmente in prossimità delle feste, quando il traffico dei primi vacanzieri si aggiunge a quello di chi ancora è pendolare per lavoro. Con questi i mezzi pesanti su una strada, appunto, che al minimo intoppo diventa un inferno. Lo sanno bene gli utenti della "veloce" Firenze-Pisa-Livorno che a centinaia si sono riuniti in gruppi Facebook e Whatsapp che si chiamano "I dannati della Fi-Pi-Li". Un nome che da solo dice tutto. Quelli che abbiamo davanti si profilano come giorni intensi per il traffico, vista la Pasqua e la Pasquetta che porterà verso le località di mare migliaia di persone. E la superstrada è la direttrice principale che dal cuore della Toscana porta alla costa. Una direttrice senza terza corsia dove un tamponamento di lieve entità ferma tutto. Per ore.