L’ultimo saluto a Silvia Domani il funerale alla Pieve di Gambassi

Domani mattina alle 9,30 alla Pieve di Gambassi Terme familiari e amici si ritroveranno per dare l’ultimo saluto a Silvia Verdiani, la giovane che avrebbe compiuto 25 anni a giugno scomparsa in un tragico incidente stradale lungo la nuova 429 la mattina del 18 aprile. Un frontale con un tir mentre si trovava al volante della propria auto che non le ha lasciato scampo. La ragazza, molto conosciuta in paese, era stimata e benvoluta da tutti. Un fatto che non trova spiegazioni e per il quale non sarà semplice darsi pace. L’amica- sorella ha scritto una lettera che lascerà sulla bara insieme ad alcune foto che le ritraggono insieme, ma anche alcuni palloncini che saranno lasciati liberi di volare nel cielo. Un messaggio straziante che si unisce a quello di familiari e amici che certamente saranno presenti. La salma sarà poi cremata.

L’autista del camion, rimasto illeso, risulta ora indagato per omicidio stradale. Un atto dovuto viste le conseguenze fatali dello scontro con la giovane. In segno di lutto il Comune di Gambassi ha anche deciso di annullare Gambassigena, una kermesse dedicata ai sapori della via Francigena che sarebbe dovuta andare in scena proprio in questi giorni. Una festa per tutta la comunità di Gambassi in un momento in cui non c’era niente da festeggiare. E per questo l’appuntamento è stato rimandato.