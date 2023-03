L’ultimo grande treno arriva in biblioteca

Una carrellata di successo, tra libri e autori. All’interno della rassegna che promuove incontri con gli autori locali, la Biblioteca comunale "Indro Montanelli”" organizza un dialogo con l’autore Andrea Cuminatto che presenta il suo libro "Transiberiana. L’ultimo treno leggendario". L’appuntamento è fissato per venerdì prossimo alle 17,30. Al centro non solo un bel libro, ma anche una storia straordinaria. Che inizia dalla cima dei monti Urali alle profondità del lago Baikal, la gelida Siberia ed è capace di avvolgere il visitatore in un calore inaspettato, grazie all’accoglienza dei suoi abitanti. Per molti attraversare due continenti via terra, viaggiando su una ferrovia lunga diecimila chilometri, è il sogno di una vita: questa guida vuole essere uno strumento per dare a tutti la possibilità concreta di percorrere la Transiberiana, scoprendo lungo il tragitto i segreti della Russia più profonda e misteriosa.