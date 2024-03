"Lui&Lei". Due mondi tutti da scoprire

CASTELFIORENTINO

Approdano alla Corte degli Accorti di Castelnuovo d’Elsa tre artisti - musicisti, attori, improvvisatori e chi più ne ha più ne metta - che porteranno il pubblico dentro all’annosa questione di lui&lei. Lo faranno con il tocco della leggerezza tra canzoni e improvvisazioni. Seguirà naturalmente la cena condivisa. Lui&Lei (ma più dalla parte di Lei) con Gaia Del Vecchio, Cristina Fedrizzi e Francesco Burroni è in programma domenica 17 marzo alle 18.

Lo spettacolo vuole parlare della differenza di genere raccontando con leggerezza e ironia, attraverso sonetti a dialogo in vernacolo toscano composti da Francesco Burroni, le storie di coppie famose della storia, ma anche personaggi della letteratura e della fantasia. Ci saranno poi anche filastrocche e canzoni che coinvolgeranno oggetti parlanti, animali veri e immaginari, canti popolari della tradizione orale toscana, ballate, citazioni dei classici, improvvisazioni di stornelli, ottava rima e molto altro ancora. Insomma, si ride e si scherza, senza però dimenticare che la faccenda è seria.

Ma chi sono i tre artisti in scena? Francesco Burroni è un attore, autore, cantante senese che propone da molti anni il repertorio popolare toscano e la tradizione della poesia estemporanea in ottava rima. Ha preso parte a numerosi film e programmi televisivi e ha pubblicato libri di poesia e manuali di improvvisazione teatrale e poetica. Cristina Fedrizzi, fin dall’adolescenza innamorata del canto polifonico nella tradizione popolare, si trasferisce da Milano a Roma dove studia canto rinascimentale e barocco. Trasferitasi definitivamente a Livorno amplia lo studio del repertorio corale classico approfondendo l’800, la musica contemporanea e l’opera lirica, oltre al canto popolare di tradizione orale toscano e in particolare quello livornese. Gaia Del Vecchio, attrice e autrice fiorentina, ma senese di adozione, si appassiona al teatro già da piccola recitando nelle compagnie di teatro vernacolare. Attualmente collabora con la compagnia teatrale Aresteatro diretta da Francesco Burroni. Come sempre, prenotazioni alla mail [email protected] – graditi contributi in cibo o bevande.