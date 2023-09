L’ufficio postale riapre lunedì

Proprio nei giorni scorsi il sindaco di Cerreto Guidi aveva rivolto un nuovo appello perché l’ufficio postale, chiuso da mesi, è un presidio importante e fondamentale per la popolazione. Ora l’annuncio. L’ufficio postale di Stabbia tornerà disponibile a partire da lunedì 18 settembre dalle 8,30, nella sua sede abituale di via Francesca Nord, 99, dopo i lavori di ristrutturazione a seguito di attacco criminoso.

L’ufficio postale di Stabbia è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Nel marzo scorso l’ufficio fu costretto a chiudere al pubblico in seguito all’esplosione del bancomat con cui i malviventi si aprirono la strada per un furto. Subito fu chiaro che per un certo periodo l’ufficio avrebbe dovuto restare chiuso per lavori di messa in sicurezza e riparazione dei danni. I tempi però si sono allungati più del previsto.