Ludicomix, che la festa abbia inizio Ma niente vetro o lattine ’a spasso’ E attenzione ai divieti della viabilità

È’iniziata la festa. Oggi e domani il centro cittadino è territorio degli amanti di Ludicomix, evento alla diciottesima edizione che celebra l’universo dei fumetti, dei giochi e della cultura pop. “Ludicomix 2023“ promette di essere una celebrazione epica dei fumetti e dei giochi, offrendo una varietà di coinvolgenti attività a tutti gli appassionati: da chi ama i supereroi ai fan del gaming, dai cosplayer ai collezionisti. Come detto, tutto il centro viene coinvolto in vario modo dalla manifestazione, che stasera avrà il suo momento clou nello spettacolo (gratuito) in piazza della Vittoria sul palco grande ispirato alle atmosfere dei film di Tim Burton.

Per consentire uno svolgimento il più possibile sicuro e sereno, sono stati adottati dall’ammnistrazione comunale alcuni provvedimenti. Uno riguarda il divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o confezioni in vetro e lattine, dalle 18 di oggi alle una dopo mezzanotte di domani nelle vie e piazze quali piazza della Vittoria, via del Giglio, via Tinto da Battifolle, via Carrucci, via Curtatone e Montanara, via Roma, via Paladini, via Ridolfi, via Giuseppe del Papa, piazza Farinata degli Uberti, piazza del Popolo, via Salvagnoli, via Socco Ferrante (tutta l’area della Ztl e Ap). "E’ vietato ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande – è scritto nella nota del Comune – ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine". Sono state adottate anche modifiche temporanee alla viabilità cittadina: dalle 14 alle 1 di oggi e dalle 14 alle 21 di domani, o comunque fino al completo spazzamento delle aree, è vietato il transito in via Dei Neri, all’intersezione con via Leonardo Da Vinci, con obbligo di svolta a destra in direzione via Cavour; in piazza della Vittoria, all’altezza via Tinto da Battifolle metà piazza lato bar Vittoria, divieto di transito con obbligo di svolta a sinistra per chi proviene da via Tinto da Battifolle, divieto di sosta per tutti i veicoli; Zona a Transito Limitato, intera area, divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli.

Fran.Ca.