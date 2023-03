Lucia Mascino interpreta il suo ’Smarrimento’

Giù il sipario. Dopo i sold out registrati con gli ultimi spettacoli si chiude stasera, in bellezza, la stagione teatrale 20222023 del Boccaccio di Certaldo. Sul palco, Lucia Mascino con "Smarrimento", un ’cabaret’ tutto al femminile, scritto e diretto da Lucia Calamaro.

Quali sono gli ingredienti, le tematiche affrontate? Lo chiediamo all’attrice protagonista.

"Portiamo in scena un cabaret esistenziale che parla di tante cose, da argomenti molto grandi ad aspetti legati al quotidiano. Il pretesto narrativo è la storia di una scrittrice in crisi che non sa più finire i suoi romanzi. Da qui si parla della bellezza dell’iniziare. E’ un elogio del cominciare. Ma poi arrivano argomenti anche più forti come l’eutanasia, il dover crescere una figlia da soli, la crisi dell’artista, le relazioni a distanza".

Qualche anticipazione?

"E’ uno spettacolo fatto di personaggi dolenti, non gloriosi o vincenti, ma teneri proprio perché pieni di insuccessi. Uno spettacolo molto umano, caldo. Ma anche molto ironico".

Smarrimento: una parola incisiva, qualcosa di cui a volte ci si vergogna, ma che fa parte della crescita e della maturazione di ognuno di noi. Lei si è mai sentita smarrita?

"Per me è una parola molto bella, di colore verde. Non è un grigio. E’una parola fertile, lunga, simmetrica, che ti abbraccia. Un sentimento che aleggia in maniera costante dentro di me, mi accompagna fin da quando sono piccola. Non la trovo una parola tragica. E’legata al senso di disequilibrio, di ricerca di nuove strade. Nessuno di noi è nato con le istruzioni per l’uso, sentirsi smarriti fa parte del gioco. E’ che non ce lo concediamo spesso".

Che donna interpreta?

"Qualcuno che chiede aiuto, ma che lo fa con la sua dignità. Una donna snob, elegante, una scrittrice piena di citazioni alte, colte, a cui però si è spuntata la matita metaforicamente parlando. E’ una donna caotica, confusa, parla a sproposito. Un personaggio alla Woody Allen".

Ha qualche affinità con lei?

"E’ un personaggio molto fragile, sottile, vulnerabile, rarefatto e trasognato. Quindi no, non mi somiglia molto. Quando lo interpreto mi piace da morire, però. I personaggi meno muscolari sono più belli da interpretare. Rimango impigliata nel personaggio per almeno due ore dalla fine dello spettacolo. Mi rimane tutto addosso e finisco per somigliarle davvero".

Salirà sul palco in un giorno particolare, l’8 marzo. Che riflessione le va di condividere?

"Con l’avvelenamento delle studentesse Iraniane e con tutto quello che sta succedendo nel mondo, è evidente che il tema è forte e guarda all’oppressione. Ma non è un problema di genere. Se le donne sono oppresse è segno di una società oppressa. Le donne sono parte vitale di una società, se sono oppresse loro, la società è malata. Bisognerebbe combatterla tutti insieme questa battaglia".

A proposito di donne, quali sono le sfide delle donne oggi, nel mondo dello spettacolo?

"Da noi la battaglia per le pari opportunità rispetto ai fatti in Iran sembra quasi un capriccio, anche se è vera: nel mio ambito le donne vengono pagate un terzo rispetto ai colleghi, continua a esserci questa differenza. Con le donne al governo sembra arrivato il nostro tempo, forse davvero il mondo sta per cambiare".

Ylenia Cecchetti