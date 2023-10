Luci di Natale. Il Comune cerca sponsor

A Vinci si pensa già a organizzare l’atmosfera natalizia organizzandosi per le luminare natalizie. L’amministrazione comunale di Vinci, infatti, ha pubblicato un avviso per il reperimento di sponsor per l’installazione delle luci che rischiareranno il Natale 2024. Le luminarie, in particolare nel centro storico, saranno posizionate agli attraversamenti stradali in via Giovanni XXIII, via Matteotti, via Pierino da Vinci, via Fucini e via Montalbano. Saranno presenti anche installazioni luminose delle riproduzioni dell’Uomo Vitruviano sui lampioni posti in via Fucini, via Rossi e via Montalbano. Sono previsti anche due impianti per ’attraversamento stradale’ recanti la scritta ‘Auguri’ che verranno installati uno in via Giovanni XXIII e un altro in viale Togliatti. Infine, ci saranno illuminazioni a led della statua del cavallo di Leonardo in piazza della Libertà. Le luminarie saranno anche a Vitolini (via della Libertà) e a Spicchio-Sovigliana (via Leonardo da Vinci-viale Togliatti). Il periodo individuato per la loro illuminazione è quello che va dal 1 dicembre 2023 al 10 gennaio 2024. Il termine per presentare le manifestazioni di interesse è il 20 novembre entro le 13: si dovranno inviare le domande all’indirizzo di posta certificata [email protected]. L’avviso pubblico individua due tipologie di sponsorizzazioni, con livelli diversi di visibilità. "Le luminarie sono una tradizione del Natale di Vinci – ha spiegato l’assessore Paolo Frese - Per questo abbiamo predisposto il bando in modo che le attività imprenditoriali possano farsi avanti in qualità di sponsor".