Lucania, non solo turismo Sasso di Castalda-Empoli Storie di uomini e donne

Dalla Lucania a Empoli. Un flusso migratorio che costituisce un capitolo di storia importante. Sabato 25 marzo alle 9.30 al Palazzo delle Esposizioni di Empoli si terrà il convegno "Sasso di Castalda-Empoli. Una storia lunga 55 anni". Sasso di Castalda è un piccolo paese, in provincia di Potenza, il cui territorio ricade in gran parte all’interno del bellissimo Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Angri Lagonegrese, sorge a 800 metri di altezza, arroccato come un presepe sul cosiddetto Saxum, un sasso parte del complesso montuoso Arioso e Pierfaone.

Negli anni ’60 del secolo scorso da quel borgo del Melandrino emigrarono in Toscana e in particolare a Empoli molte famiglie. Successivamente ci fu una massiccia emigrazione dalla Basilicata che interessò in particolare la Toscana centrale.

Lo scorso anno al Comune di Sasso di Castalda è stata assegnata la Bandiera arancione, prestigioso riconoscimento di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano.

Si parlerà di emigrazione e integrazione, turismo e sviluppo. Ma soprattutto si parlerà delle storie delle persone che, pur lasciando la propria terra, parenti e amici, si sono ricostruite una vita e un futuro. Il convegno si concentrerà anche sullo sviluppo turistico della Basilicata e in particolare di Sasso di Castalda, dopo la costruzione del "Ponte alla luna", il tibetano a campata libera più alto e lungo del mondo e la realizzazione di una rete di sentieri e percorsi di alto interesse per l’escursionismo, che permette di scoprire le bellezze dell’appennino lucano.

Soprattutto la discussione si concentrerà – spiega una nota dell’organizzazione dell’iniziativa – sul far conoscere quei luoghi a chi negli anni ha lasciato Sasso e la Basilicata e si è trasferito in Toscana, ma anche a chi ha voglia di scoprire luoghi belli da visitare, fuori dai circuiti turistici più battuti.

Parteciperanno al convegno il sindaco di Sasso di Castalda Rocchino Nardo e la sindaca di Empoli Brenda Barnini, il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo, l’assessore alle Attività produttive della Regione Basilicata Alessandro Galella e il direttore generale della Azienda promozione turistica della Basilicata Antonio Nicoletti. Ci saranno i contributi di Katia Pepe, presidente Associazione Lucani in Toscana di Empoli (Alt) e Antonella di Noia, presidente Associazione culturale lucana di Firenze. A moderare l’incontro sarà il giornalista Emilio Chiorazzo. Alla fine del convegno è previsto un pranzo a base di specialità lucane, per il quale è necessaria la prenotazione al 3405059853.