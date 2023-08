Lotta senza sosta agli incivili Multe e denunce un po’ ovunque Ma ancora tanti casi di abbandono

Ecco i numeri del problema. E’ un periodo ’caldo’, a tutti gli effetti, per gli ispettori ambientali di Alia Multiutility Toscana e gli agenti del settore ambientale della Polizia Municipale di Empoli, che in tandem stanno portando avanti un lavoro capillare sul territorio. Obiettivo, scoraggiare e ridurre il fenomeno degli abbandoni di rifiuti. Il report non mente. Nel mese di luglio, gli ispettori di Alia hanno effettuato 173 controlli, 232 ispezioni e hanno emesso 21 sanzioni per un valore di 2.350 euro. Gli agenti della Municipale di Empoli, nello stesso periodo, hanno elevato due verbali da 100 euro che i proprietari di alcuni terreni dovranno pagare per mancata pulizia dopo falciatura o fresatura. Altra multa è scattata dopo l’accertamento dell’abbandono di un sacco nero su un’area pubblica vicino ad un cestino di viale IV Novembre. In questo caso il reato è costato 50 euro al ’furbetto’ pizzicato dall’agente in borghese. Mille euro li ha sborsati chi ha scaricato acque reflue fuori dalla fognatura pubblica. Il bilancio dell’attività da gennaio a giugno registra 977 controlli sul territorio empolese, dove sono stati 1.397 i rifiuti ispezionati e 52 le sanzioni elevate. Ammontano a 10 le segnalazioni con penali. Nell’ultimo semestre in città sono scattati verbali per 4mila euro. Le attività di controllo sono passate anche da Castelfiorentino dove gli ispettori di Alia hanno dedicato 450 ore all’attività di monitoraggio effettuando 561 interventi in sei mesi ed elevando 14 sanzioni (4 con penali) per un valore totale di 740 euro.

Non va meglio a Montelupo Fiorentino, dove in 428 ore di lavoro dedicato, gli ispettori ambientali hanno elevato sanzioni per 1.680 euro: 21 le multe, 3 con penali per un totale di 618 verifiche e 373 rifiuti ispezionati. Avanti anche ad agosto con i controlli sui terreni incolti e i tanti, troppi abbandoni di rifiuti soprattutto in campagna e in prossimità dei fiumi. "Il fenomeno è sotto la nostra attenzione ogni giorno – afferma l’assessore all’ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini – È una battaglia quotidiana in cui interveniamo prontamente con sanzioni, segnalazioni, denunce. Il fenomeno ci preoccupa. Insieme ad Alia stiamo cercando nuove soluzioni. Servono sforzi maggiori da parte di tutti". Proprio ieri si è tenuta una riunione con il gestore e l’ufficio ambiente del Comune per mettere in campo altre iniziative.

Y.C.