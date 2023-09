Lotta aperta al degrado. Rifiuti vicino a una scuola

di Simone Cioni

La lotta al degrado non conosce sosta. Purtroppo ogni giorno in città spuntano delle nuove discariche a cielo aperto. Le ultime segnalazioni di inciviltà arrivano dalla frazione di Santa Maria e dal centro cittadino. Partiamo dal primo caso dove in un piccolo pezzo di terreno che si affaccia su via di Pratovecchio sono stati abbandonati un grosso sacco nero ed un carrello della spesa, oltre ad altro materiale vario. Questo pochi giorni dopo che gli operatori di Alia avevano già provveduto a rimuovere vari sacchetti di rifiuto residuo non differenziabile ed un materasso. Purtroppo per quest’area si tratta della settima segnalazione di abbandoni da inizio anno. Ciò che preoccupa, come fanno notare alcuni residenti, è che a poca distanza c’è una scuola elementare. Al di fuori dell’orario scolastico la strada in questione non è molto frequentata, ma durante l’entrata e l’uscita dal plesso didattico molti bambini e genitori la percorrono anche a piedi e, avendo una carreggiata stretta, se incrociano un’auto devono per forza spostarsi nella parte sempre piena di rifiuti. Al di là del degrado, quindi, si stratta anche di un problema di igiene pubblica perché i cumuli di rifiuti possono attirare dei ratti a poco meno di venti metri dal giardino della scuola.

Ogni volta che è stata chiamata Alia ha sempre provveduto a togliere tutto, tranne in una circostanza, sottolineano ancora alcuni residenti, quando dei sacchi vi rimasero per circa dieci giorni, in quanto contenevano rifiuti speciali e per tanto dovevano essere trattati diversamente. Della situazione è stata informata anche l’Asl e l’ufficio ambiente del Comune, ma nel frattempo sono gli stessi residenti che provano a lanciare possibili suggerimenti. Dal posizionamento di telecamere alla ripulitura dell’area da erbacce e siepi di rovi per far apparire la zona meno abbandonata. Ieri gli operatori di Alia sono prontamente intervenuti per l’ennesima volta, ma sarà davvero l’ultimo capitolo? Intanto due assi di legno e tre grossi sacchi neri con adagiato sopra un materasso sono apparsi ieri in pieno giorno in via XI Febbraio, appoggiati ad un albero nei pressi delle strisce pedonali di fronte al parcheggio multipiano. Un’altra area già tristemente nota per la sporcizia dilagante tanto sul marciapiede quanto nelle aiuole.