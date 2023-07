Lotta allo spaccio e al degrado Cresce il ’pacchetto sicurezza’ Ecco altre otto telecamere

Operazione "Fucecchio sicura". Otto telecamere con rilevamento targhe, un nuovo ponte radio per una maggiore efficienza della comunicazione e un impianto di videosorveglianza installato su un palo alto 18 metri per il controllo del territorio e per l’individuazione di possibili incendi. Sono questi i principali contenuti di un “pacchetto sicurezza” che il Comune di Fucecchio porterà in approvazione, per il relativo finanziamento, nel prossimo consiglio comunale a fine luglio. Si tratta di una variazione di bilancio utile a stanziare circa 60mila euro, cifra che andrà a sommarsi a un imminente contributo regionale pari a 25 mila euro, consentendo così la realizzazione di tutti gli interventi previsti.

Si tratta di misure che hanno come principale scopo quello di prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel territorio delle Cerbaie, intercettando ed impedendo l’incontro tra la domanda e l’offerta di sostanze illegali. E’ una delle numerose azioni che l’amministrazione, in collaborazione con la Prefettura di Firenze, sta mettendo in campo per ripristinare la legalità attraverso l’allontanamento dei soggetti che praticano attività illecite. Le 8 telecamere nuove (4 in viale Colombo, 2 all’intersezione tra via Pesciatina e via delle Pinete, 2 tra via delle Cerbaie e via Salanova – posizioni scelte sulla base delle indicazioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e discusse anche nella commissione comunale sulla sicurezza urbana), si sommeranno alle 67 già presenti sul territorio comunale, creando così una rete ancora più fitta per il controllo delle aree critiche. Il loro funzionamento sarà migliorato grazie ad un nuovo ponte radio che consentirà di creare una rete che permette di trasferire tutti i dati raccolti ad un’unica centrale e di ridurre le probabilità di guasti dei cosiddetti occhi elettronici. A completamento del progetto, l’amministrazione, poi, intende anche provvedere alla sostituzione di un impianto di videosorveglianza situato in via Montebono, e spesso oggetto di atti vandalici, con un’apparecchiatura più sicura. "Con questa nuova iniziativa, che va ad aggiungersi al “pacchetto sicurezza”, intendiamo produrre un ulteriore sforzo per fare la nostra parte al meglio – spiega il sindaco Alessio Spinelli – . L’auspicio è che tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale votino a favore di questa variazione di bilancio, dimostrando la propria sensibilità al tema della sicurezza con un atto pratico e non solo a parole. L’amministrazione comunale sta facendo tutto quanto è nelle sue possibilità".

Carlo Baroni