Lotta allo spaccio alle Cerbaie, arrivano i carabinieri a cavallo

L’assedio non si ferma. La lotta allo spaccio è a tutto campo. Le operazioni si susseguono. Anche il solo controllo con la presenza delle forse dell’ordine, scoraggia i pusher che rinunciano ad apri5e il market della droga nella vegetazione. "Un altro importante servizio è stato svolto dai carabinieri con il servizio a cavallo all’interno dell’area delle Cerbaie con pattuglie a supporto lungo le strade – spiega il sindaco Alessio Spinelli –. Grazie ai Prefetti delle quattro province interessate e alle iniziative condivise nel comitato ordine e sicurezza pubblica svolto a Lucca il 15 marzo scorso, le azioni di contrasto allo spaccio di droghe si sono intensificate notevolmente". Nei giorni precedenti, infatti, analoga operazione era stata portata avanti dalla Polizia di Stato, con personale a cavallo per ispezionare il bosco a supporto delle pattuglie in strada. Ormai il bosco delle Cerbaie è battuto e controllato, da settimane, passo dopo passo.

C. B.