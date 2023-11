Lotta alle mafie, incontro con il magistrato

EMPOLI

Annamaria Frustaci, sostituto procuratore in forza alla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, sarà a Empoli domani per incontrare più di venti classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado degli istituti comprensivi Empoli Est ed Empoli Ovest. Un incontro che vede al centro un libro, ma soprattutto valori come la legalità, la giustizia, la memoria. Un incontro che chiude di fatto l’edizione 2023 di “Battiti - Difendiamo la legalità”, progetto dell’amministrazione comunale di Empoli volto a promuovere la cultura della legalità, a partire dai più piccoli, dalle ragazze e dai ragazzi.

L’evento, organizzato in collaborazione con la casa editrice Mondadori e rivolto esclusivamente alle classi delle scuole che hanno aderito all’iniziativa, si terrà al Palazzo delle Esposizioni: ad aprire la mattinata di approfondimento, per i saluti istituzionali, sarà l’assessore con delega alla Legalità del Comune di Empoli, Massimo Marconcini.

"L’ente Comune ha un obbligo morale e istituzionale rispetto al tema della lotta alla mafia e ai comportamenti mafiosi – sottolinea l’assessore Massimo Marconcini -. Si fa sempre meno di quello che servirebbe, ma sicuramente tutto quello che ci è possibile. La mattina sarò a salutare la magistrata Frustaci perché Empoli è vicina a lei, come a tutti, magistrati, forze dell’ordine, cittadine e cittadini che si ribellano alle mafie e le combattono".

Annamaria Frustaci parlerà di legalità e di lotta alla mafia, prendendo come spunto il suo libro "La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia", una storia di crescita e riscatto per raccontare alle ragazze e ai ragazzi che, di fronte alla mafia, c’è sempre la possibilità di percorrere una strada diversa.