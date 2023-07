Lotta alle disuguaglianze Il progetto ottiene i fondi

C’è anche Fucecchio tra i sette Comuni toscani che hanno ricevuto il finanziamento dell’associazione italiana per il consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, per i progetti legati ai gemellaggi e agli scambi all’interno dell’Unione Europea (Aiccre). Un traguardo importante, specie in vista del decimo anniversario del gemellaggio Fucecchio–Nogent-sur-Oise, i cui festeggiamenti sono in programma per la primavera del prossimo anno, e a maggior ragione da quando, nel 2019, Fucecchio ha stretto anche un patto di amicizia con Beverley, cittadina dello Yorkshire, già gemellata con Nogent Sur Oise. Il progetto del Comune riguarda un concorso fotografico e letterario dal titolo ’Lotta alle disuguaglianze: l’importanza delle immagini e del linguaggio in lingue e culture diverse’. Nella sede della Regione a presenziare e illustrare i progetti di gemellaggio c’erano anche il sindaco Alessio Spinelli, la presidente del Comitato Fucecchio-Nogent Barbara Cupiti e il vicepresidente Aiccre Toscana, Marco Cordone. "Siamo felici che il nostro progetto abbia ottenuto questo finanziamento perché i gemellaggi sono fondamentali per la conoscenza reciproca tra culture e tradizioni", ha detto Spinelli.