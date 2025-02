Lotta all’abbandono dei rifiuti. Ispezioni e multe ai trasgressori

In tre mesi sono stati eseguiti 91 interventi, ispezionati 297 rifiuti e comminate sanzioni per un totale di 1060 euro. Sono i primi numeri relativi ai controlli effettuati a Certaldo dagli ispettori ambientali di Alia, a seguito della convenzione stipulata fra la partecipata e il Comune di Certaldo lo scorso ottobre con l’obiettivo di contrastare eventuali comportamenti scorretti in tema di smaltimento degli scarti.

Tre in particolare i servizi previsti dall’accorso: pronto intervento ambientale (controlli effettuati a seguito di segnalazioni pervenute anche da cittadini e per la cui gravità è richiesto un intervento tempestivo); controllo anti-degrado nel centro storico (decoro delle vie del centro, con controlli su cestini e campane del vetro e Certaldo pulita (pattugliamento più ampio su tutto il territorio comunale, soprattutto nelle campagna e zone industriali).

"La maggior parte delle sanzioni si riferisce agli abbandoni, tra i quali si evidenzia l’utilizzo, assolutamente scorretto, dei cestini pubblici per gettare rifiuti domestici – ha spiegato il sindaco Giovanni Campatelli - che mettono in cattiva luce un territorio abitato per la stragrande maggioranza da cittadini che differenziano correttamente e che hanno a cuore l’ambiente in cui vivono. I luoghi maggiormente colpiti da questi illeciti verranno monitorati più frequentemente, così da limitare quanto più possibile accumuli degradanti ed impropri".