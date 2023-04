Lotta alla sclerosi multipla Ecco la campagna ’Io non sclero’

Una campagna di sensibilizzazione rivolta ai pazienti affetti da sclerosi multipla, realizzata in collaborazione con l’associazione italiana sclerosi multipla e con il patrocinio della Società Italiana di Neurologia per portare alla luce i piccoli-grandi progetti, le storie e i percorsi di vita delle tante persone che in Italia affrontano questa malattia. Si chiama ’Io non sclero’ ed è una bella iniziativa per sensibilizzare la popolazione su una patologia che colpisce un numero sempre più importante di persone sul territorio e non solo.

L’ospedale San Giuseppe di Empoli aderisce al progetto con l’obiettivo di parlare di sclerosi multipla attraverso gli occhi dei pazienti. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione sviluppata da Fondazione Onda all’interno del presidio empolese, dove è possibile trovare il materiale informativo per partecipare all’iniziativa ’Le lettere senza tempo’, che offre la possibilità ai pazienti con sclerosi multipla di raccontare la propria storia di vita. La lettera potrà essere condivisa all’interno della community e diventarne ambasciatore. "Ritengo che questo tipo di iniziative siano importanti per dare voce ai pazienti affetti da sclerosi multipla e condividere le esperienze attraverso il racconto della propria storia di vita. Per questo abbiamo accettato con entusiasmo di fare da ’portavoce’ a questa campagna di sensibilizzazione in accordo con la direzione sanitaria del nostro ospedale", afferma il dottor Leonello Guidi, direttore della neurologia del San Giuseppe di Empoli.