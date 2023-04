Lotta alla processionaria, scatta l’ordinanza

Con l’arrivo della primavera, le processionarie tornano a popolare i tronchi di pini, di larici e cedri. Insetto pericoloso per piante e animali, ma anche per l’uomo, ogni anno è protagonista di campagne volte a tutelare la salute pubbblica. L’amministrazione ha firmato un’ordinanza per attuare provvedimenti urgenti in questo senso. Affinché le azioni portate avanti per contrastare la processionaria sulle aree pubbliche abbiano efficacia, sono necessari interventi mirati anche sulle aree private. Numerose sono state le segnalazioni in merito alla presenza di questo tipo di insetto in varie zone del territorio comunale di proprietà privata. L’ordinanza dispone che i proprietari, amministratori di condominio o conduttori a vario titolo di aree verdi sul territorio comunale dove siano presenti piante di pino, cedri e larice, effettuino, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza stessa, le opportune verifiche e ispezioni, al fine di accertare la presenza di nidi di processionaria. Nel caso in cui sia accertata la presenza, i cittadini dovranno effettuare i necessari interventi. E’inoltre vietato depositare rami con nidi di processionaria nei cassonetti dei rifiuti presenti sul territorio comunale: dovranno essere racchiusi in appositi sacchi per evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana, per poi essere smaltiti con ditte autorizzate. I destinatari dell’ordinanza hanno l’obbligo di esibire, a richiesta degli organi di controllo, la documentazione rilasciata dalle ditte specializzate inerente i trattamenti effettuati.Il comando della polizia municipale è incaricato di provvedere a verifiche e assumere eventuali iniziative previste in caso di inadempienza.