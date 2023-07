Lotta al degrado e agli incivili Ecco l’ordinanza contro i bivacchi

Castelfiorentino rilancia la lotta al degrado. Lo fa a margine di una serie di episodi, culminati con le immagini di una scia di sangue in centro postata dalla capogruppo della Lega Susi Giglioli sui social, che non sono passati inosservati. Nel mirino c’è soprattutto la zona della stazione, teatro di risse, spaccio e bivacchi di personaggi poco raccomandabili. Per questo il sindaco Alessio Falorni ha emesso un’ordinanza che punta in qualche modo a contenere il fenomeno. Una sorta di pugno di ferro nei confronti di chi crea problemi. Dal 3 luglio al 31 dicembre, nel centro storico alto e basso di Castelfiorentino e nelle zone attigue alla stazione (comprese anche le gradinate delle chiese e del palazzo comunale) sarà vietato sedersi, sdraiarsi o dormire sul suolo pubblico o nelle aree ad uso pubblico o aperte al pubblico passaggio. Il divieto è esteso ai gradini dei piedistalli della statue e dei monumenti, alle soglie, alle pavimentazioni, ai muretti e ai gradini posti all’esterno degli edifici ed esercizi pubblici e privati purché, si legge nel testo, "attestanti su area pubblica o soggetta al pubblico transito, sugli spazi verdi e sugli arredi urbani comprese le rastrelliere per le biciclette". Il divieto di sedersi non si applica su panchine o sedie e nelle aree dei pubblici esercizi o pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, autorizzate dall’occupazione di suolo pubblico. E’ invece vietato sdraiarsi e dormire sulle panchine pubbliche, bivaccare nelle aree pubbliche ed in quelle soggette a uso pubblico o a pubblico passaggio. "Quindi, per capirsi – dice il sindaco Falorni – ci si siede ai tavolini dei bar, non sui gradini delle vetrine o in altri luoghi non consoni". Per l’inosservanza dell’ordinanza sono applicate sanzioni tra 25 e 500 euro. "Continuo a credere – dice ancora Falorni – che non si tratti del provvedimento necessario per togliere quei personaggi che rovinano l’immagine di quella zona. Tuttavia, per ottemperare all’impegno di mettere in campo ogni cosa possibile su questo tema, anche questa via la percorreremo, in accordo con prefetto e forze dell’ordine". Pronta la replica della capogruppo della Lega, Susi Giglioli. "La firma dell’ordinanza di fatto non ha nessun valore sostanziale. Primo perché esiste già il Daspo urbano che ha azione territoriale e regolamentare più strutturata, completa e ampia. Secondo perché le pene pecuniarie non avranno presa alcuna poiché i trasgressori sono di solito persone incapaci di poterle pagare".

Tommaso Carmignani