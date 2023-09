Lotta al degrado a Montelupo Fiorentino: Siglato il patto con ’Plastic Free’

Un protocollo d’intesa per incrementare l’attenzione all’ambiente, nella prospettiva di diventare un ’Comune Plastic Free’. Un accordo per rafforzare il rapporto fra l’amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino e l’associazione Plastic Free. L’impegno ora è stato messo su carta. E’ stato firmato con lo scopo di definire azioni condivise di contrasto all’abbandono dei rifiuti e di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, il documento a favore della salvaguardia ambientale. Nell’ambito del protocollo, Plastic Free si impegna a organizzare appuntamenti di pulizie ambientali per la rimozione dalla natura di plastica e rifiuti non pericolosi in collaborazione anche con le associazioni sul territorio, promuovere iniziative di sensibilizzazione ambientale nelle scuole e passeggiate ecologiche. Il Comune invece si impegnerà a garantire la rimozione dei sacchi al termine della pulizia ambientale con l’intervento dell’azienda locale di raccolta rifiuti e a dare priorità alle segnalazioni di abbandono illeciti fatte dai referenti locali dell’associazione.

Il sodalizio non è una novità. Da qualche tempo infatti è stato fondato un comitato locale e sono tante le uscite organizzate in collaborazione con gli ’acchiapparifiuti’ della Pro Loco finalizzate alla raccolta dei rifiuti. Decine di volontari – nel tempo tanti cittadini hanno risposto all’appello – setacciano fiumi, boschi, parchi, strade, raccogliendo quintali di rifiuti che poi vengono avviati allo smaltimento. "Abbiamo avuto modo di collaborare con Plastic Free - afferma l’assessore all’Ambiente Lorenzo Nesi (nella foto in alto) - su iniziative specifiche come la sensibilizzazione sull’abbandono dei mozziconi di sigaretta, il monitoraggio e la raccolta dei rifiuti flottanti nei corsi d’acqua".