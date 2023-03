Lotta agli abusi edilizi Si studiano le foto aeree

Il Comune di Vinci ha deciso di acquistare dall’Istituto geografico militare di Firenze un fotogramma a fine di indagine nell’ambito di un procedimento amministrativo sanzionatorio riguardi interventi edilizi abusivi realizzati in un complesso immobiliare del territorio comunale. L’accertamento è stato eseguito – si appende – da parte dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa. L’Istituto Geografico Militare è in possesso di un volato aereo- fotogrammetrico dell’anno 1971 ritenuto utile in questa indagine, Questa tipologia di immagini, in formato digitale, sono sempre più un valido strumento d’aiuto agli uffici comunali per specifiche verifiche e comparazioni con lo stato del tessuto urbanistico ed edilizio che si è poi evoluto negli anni seguenti. Inoltre l’utilizzo della fotografia aerea si è dimostrato, peraltro, un valido strumento d’indagine anche in ambito forense perché permette di osservare il territorio da un punto di vista decisamente peculiare.