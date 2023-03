L’ospedale nel mirino della Lega "Mancano macchinari e personale"

Il Carroccio denuncia altre carenze. Non solo di personale. "Problematica, questa, peraltro purtroppo generalizzata a livello regionale – affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente consigliere regionale e comunale della Lega –. Al San Giuseppe di Empoli, si lamenterebbe, da mesi, pure l’assenza di un apposito macchinario per effettuare una tomografia a coerenza ottica". "Un apparecchio, la cui mancanza – aggiungono – che si protrarrebbe da novembre, sta creando naturali disagi a chi si deve sottoporre a tale esame". "Persone che, quindi, sono costrette a girovagare quantomeno per la provincia fiorentina, con attese di mesi – precisano gli esponenti leghisti –. Magari, sono individui pure di una certa età, obbligati a spostarsi per decine di chilometri e che, giocoforza, saranno, poi, costretti a rivolgersi a strutture private, sobbarcandosi costi non indifferenti". "Insomma, siamo alle solite: la sanità toscana fa acqua da tutte le parti e a pagarne le conseguenze sono i sempre più esasperati e indignati cittadini", concludono Giovanni Galli ed Andrea Picchielli.