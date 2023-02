L’ospedale della città Tra fede e cultura Il libro di Cecconi

Mercoledì è stata celebrata a Fucecchio la ricorrenza della festa di San Pietro Igneo, Santo della Diocesi di San Miniato e abate del monastero di San Salvatore in Borgonovo. L’iniziativa si è svolta nella chiesa di San Salvatore sul Poggio Salamartano, e ha avuto come momento centrale la presentazione del libro di Massimo Cecconi ’San Pietro Igneo’. Oltre all’autore sono intervenuti Alessio Spinelli, sindaco di Fucecchio, Andrea Pio Cristiani, arciprete della Collegiata, Alberto Malvolti, storico medievalista, don Luca Giustarini, priore a Montenero e don Carlo Maurizi, priore a Badia a Settimo. Ha moderato l’incontro Aurora Del Rosso. "Un libro – ha detto il sindaco Spinelli – che ci restituisce un pezzo di storia importante. Ci racconta di come e perchè a metà dell’Ottocento il nascente ospedale cittadino di Fucecchio fu intitolato a San Pietro Ignero. Un bel volume scritto dal nostro concittadino Massimo Cecconi". A seguire, c’è stata celebrazione eucaristica.