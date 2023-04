L’orgoglio fucecchiese È di nuovo Cispia Day

Fucecchiesi tutti chiamati a raccolta domenica 30 aprile per una camminata nelle strade della città e una maxi grigliata sotto le torri al parco Corsini. Torna il Cispia Day, il giorno dedicato ai fucecchiesi e alla città di Fucecchio, giunto alla settima edizione e andato avanti in questi anni in un crescendo di presenze. La giornata inizierà alle 10 con una visita guidata per scoprire le origini e la storia di Fucecchio, mentre alle 13 si terrà la tradizionale grigliata sotto le torri del Parco Corsini. L’iniziativa che dal 2015 si svolge, appunto, con grande partecipazione è saltata nel biennio 20202021 a causa del Covid 19 ed è ripartita lo scorso anno con questa edizione primaverile. Ma cos’è il Cispia Day? Il Cispia day è la giornata dell’orgoglio fucecchiese in cui ognuno possa sentirsi parte della propria città, riscoprire i valori di appartenenza a una comunità e l’orgoglio di essere fucecchiesi nel cuore.