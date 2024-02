L’ordinanza finisce in tv. E i kebab alzano la voce

EMPOLI

Supera i confini empolesi e arriva in tv. L’ordinanza di limitazione degli orari di dieci esercizi pubblici (bar, kebab e minimarket) della zona della stazione e in alcune vie del centro storico anima il dibattito pubblico a livello nazionale. Se n’è parlato ieri anche a Mattino 5, trasmissione di Canale 5, con vari ospiti che hanno affrontato il tema. In collegamento c’erano anche un paio di esercenti in zona piazza Don Minzoni e il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, ai quali il conduttore Francesco Vecchi ha dato la parola. I gestori del kebab lamentavano una perdita di giro di affari del circa il 60 per cento, considerando che possono in pratica vendere cibo solo a pranzo. Hanno spiegato che la chiusura alle 20 è troppo limitante, perché molte persone vorrebbero acquistare cibo anche dopo quell’ora. Chi sta dietro al bancone si chiede, e chiede al sindaco, che colpa hanno loro sulla presenza di malintenzionati in zona stazione. Barnini non si tira indietro e risponde impugnando il Tulps (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): "Non è vero - spiega – che gli esercenti non sono corresponsabili di cosa accade in città. I prefetti hanno il potere di chiudere l’esercizio e ritirare completamente la licenza, tutti siamo corresponsabili della sicurezza urbana". L’esempio portato all’attenzione pubblica è del pub dove all’esterno ci sono stati episodi di violenza, con sedie lanciate nei giorni dell’alluvione di novembre: "A seguito di un’ordinanza del questore, quel pub è stato chiuso 15 giorni, alla riapertura i proprietari si sono organizzati e hanno preso a lavorare degli stuart che si occupano di tenere un livello di quiete e decoro nel locale".