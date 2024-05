L’opera di Don Perosi diventa musica

L’esecuzione di alcune delle pagine più belle di Don Lorenzo Perosi chiuderanno la sedicesima edizione della rassegna "Note di classica… e altri suoni", con il concerto in programma giovedì alle 21.15 nella Collegiata di Empoli. Sulle note di "La cena del signore transitus animae", gli interpreti della serata saranno la soprano Miki Shibahara, la mezzosoprano Ramona Peter, il baritono Romano Martinuzzi e la Schola Cantorum Labronica, con il maestro del coro Maurizio Preziosi e i maestri collaboratori Saverio Mancuso e Hyungju Seo, oltre all’Orchestra Sinfonica Il Mosaico. Dirige il maestro Alessandro Bartolozzi (nella foto). Il gusto di Don Perosi per i motivi gregoriani, spesso elaborati in forma di "corale", ha riflessi ben avvertibili sul piano della sua creatività musicale. Per Perosi il testo è "sacro", nel senso più religioso del termine, la sua musica è perciò una sorta di "lettura" illuminata, capace di suscitare immediatamente nell’ascoltatore emozioni profonde, intime ed intense. Testimone ed interprete del suo tempo tra la fine dell’800 e la prima metà del 900, è stato un autore di una creatività intensa e copiosa ma, come rispondeva ai suoi numerosissimi ‘ammiratori’ "In Paradiso si ascolterà una musica più bella". L’ingresso è libero. Per informazioni contattare il numero telefonico 333 6123617.