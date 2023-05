L’opera dell’Unione delle Fornaci La terracotta di Samminiatello sbarca nel mondo della Formula 1

Tre giorni dedicati all’artigianato "in via di estinzione" e al saper fare. Tre giorni di riscatto, successi e sguardi al futuro per una delle tradizioni più antiche che ci sia: la lavorazione della terracotta. Chiuso il sipario sulla 21esima edizione della "Festa della Terracotta" di Montelupo Fiorentino, i maestri dell’Unione delle Fornaci della Terracotta di Samminiatello celebrano traguardi importanti, tra acqua, argilla e solidarietà. Primo fra tutti, il contributo portato nel mondo della Formula 1. Le mani sono quelle di Giovanni Fiaschi, uno dei soci dell’Unione: è stato lui a realizzare il premio speciale in occasione del trentennale del Trofeo Lorenzo Bandini che sarà consegnato a Parigi ad una figura di spicco del mondo delle Formula 1, nientemeno che da Mohammed Ben Sulayem, Presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile. "La nostra terracotta - ha commentato con orgoglio il presidente Marco Lotti - volerà così a Parigi, alla sede della Federazione Internazionale dell’Automobilismo. L’ingaggio è arrivato lo scorso anno durante una delle nostre trasferte a Faenza: l’associazione ci ha visti all’opera e conquistata dal nostro lavoro ha deciso di commissionarci il trofeo. Segno che quando esportiamo la nostra arte fuori dai confini, raccogliamo sempre buoni frutti".

Il pilota automobilistico Lorenzo Bandini morì nel ’67 a Montecarlo durante il Gran Premio: a lui è intitolato il trofeo che quest’anno porta il marchio "Made in Samminiatello". Ma non è la sola delle belle notizie che arrivano a margine della Festa. Nell’edizione numero 21 tra le novità, il coinvolgimento degli studenti dell’ultimo anno del liceo artistico Virgilio di Empoli che hanno avuto modo di apprendere, ’contaminare’ con la propria creatività e collaborare con i 15 maestri terracottai rimasti attivi. Tre giorni di impegno e di volontariato che - grazie allo sforzo e alle risorse messe in campo dal Comitato Per Samminiatello - hanno fatto registrare numeri importanti. Sono state 1.200 le persone servite a tavola allo stand gastronomico gestito dal comitato cittadino, una sessantina i volontari dal cuore grande. Anche in virtù del rapporto speciale che lega i terracottai locali con i ’gemelli’ di Faenza, l’intero ricavato della serata sarà devoluto alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna.

Y.C.