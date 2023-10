L’odissea delle strade comunali. Risposte ai residenti in protesta. Via di Lucciano, "sì" al progetto

Ancora strade comunali da riparare a Montespertoli. Nella settimana che comincia con lunedì 16 ottobre saranno al via i lavori in via Voltiggiano, strada collinare che serve villaggi rurali e strutture turistiche del versante valdelsano. Intanto è stato approvato il progetto definitivo di risanamento di via di Lucciano, strada che invece scende dal crinale di San Quirico verso la media valle della Pesa. In comune con l’altra, è che anche questa strada serve villaggi rurali e strutture ricettive. Per via di Lucciano, la giunta Mugnaini aveva approvato negli ultimi giorni il gruppo di lavoro. Torniamo a Voltiggiano. Di recente gli abitanti si erano fatti sentire, rivelando altresì di aver chiamato un avvocato per confrontarsi con il Comune: "E’ una frazione - si diceva nella lettera al giornale - che vede quotidianamente il passaggio di quattro scuolabus oltre che cicloturismo e turismo equestre. La frazione non ha ne linea internet, né metano e, problema urgentissimo, il manto stradale abbandonato da anni. Il problema principale è lo stato di manutenzione del manto stradale e conseguente pericolosità della circolazione. Via Voltiggiano è piena di buche molte delle quali anche di oltre i 30 centimentri"

E ancora: "E’ da anni – proseguiva la missiva – che noi abitanti chiediamo il rifacimento del manto stradale in quanto molte delle nostre macchine si sono danneggiate. Ogni volta la risposta è che non ci sono i fondi. La situazione è talmente degradata che recentemente ci siamo riuniti e abbiamo, da una parte, dato mandato ad avvocato per interfacciarsi con l’amministrazione comunale e dall’altra inviato una lettera firmata dalla comunità tutta".

Come spesso messo in evidenza in questi anni, la lista delle strade di Montespertoli in brutte condizioni è lunga a causa anche delle specifiche caratteristiche del territorio. Così com’è lunga la lista della spesa del Comune per ripararle, con interventi uno dietro l’altro. Per Voltiggiano, il sindaco Alessio Mugnaini ha spiegato che "nella settimana del 16 ottobre cominceranno i lavori". A Voltiggiano, passano quattro scuolabus al giorno, sono richiesti anche dossi anti-velocità, e - pur non facendo parte dei problemi di viabilità - ci sono appunto carenze nella connessione Internet che provocano digital-divide.

Andrea Ciappi