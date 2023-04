Lo straziante addio a Silvia Lunghi silenzi e palloncini rosa Un intero paese in lacrime

Lunghi, lunghissimi momenti di silenzio interrotti solo dal cinguettio degli uccellini. Da una parte la primavera appena sbocciata, dall’altra momenti di vuoto e di abbracci. E ancora silenzio. Perché non ci sono parole adatte, giuste o sensate che possano spiegare la tragedia di una giovane vita spezzata. L’ultimo saluto a Silvia Verdiani è stato composto, sobrio, privo di retorica. Fatto di dolore e di rispetto, di vicinanza ai familiari. Di tanti minuti di raccoglimento condivisi tra almeno un centinaio di persone arrivate alla Pieve di Santa Maria Assunta a Chianni per dire addio ad un’amica, ad una parente, ad una compagna di vita. Nessun manifesto funebre a Gambassi Terme. Ma un libro, sistemato all’ingresso della chiesa vicino a tanti palloncini rosa, che da solo non è bastato a raccogliere le dediche, i messaggi e i pensieri rivolti alla studentessa universitaria strappata alla vita mentre stava raggiungendo il posto di lavoro, al Link Boxing Club di Empoli, il 18 aprile scorso. L’aspettavano le colleghe e gli istruttori per il turno delle 12. Ma lì, Silvia, non è mai arrivata, lasciando un vuoto incolmabile nelle vite di chi l’ha conosciuta e amata.

Alle esequie ieri mattina ci sono voluti essere proprio tutti, anche il sindaco di Gambassi Paolo Campinoti con la fascia tricolore ad esprimere il cordoglio da parte dell’amministrazione comunale. E poi le auto, incastrate una dietro l’altra lungo la strada che porta alla pieve: un via vai commosso tra dolore e disperazione. Il frontale fatale con un tir lungo la nuova 429 ha sconvolto tutta la comunità, che ieri si è fatta trovare pronta a sostenere Monica e Sandro, i genitori della 24enne, figlia unica. Davanti alla bara bianca girasoli e rosse rosse a far da cornice alle parole di don Andrea Parrini.

"Siamo qui per rendere onore e gloria alla vita di Silvia - ha detto il parroco dall’altare - Ai momenti vissuti in famiglia con le persone care, ma anche a quelli di difficoltà e di fatica che Silvia avrà incontrato nel suo percorso. Preghiamo perché il Signore la accolga e le doni pace. Preghiamo per la famiglia, immersa nel dolore, perché sia sostenuta dalla vicinanza della comunità cristiana. La morte, specialmente di un giovane, è un mistero che mette in difficoltà l’umanità. E allora rinnoviamo la nostra fede e sosteniamoci, oggi, tutti". Alle parole del parroco è seguita il ricordo di Noemi Scali, amica speciale di Silvia, affidato ad una lunga lettera. "Sei stata la sorella che tutti avrebbero voluto avere al proprio fianco - ha detto la ragazza con la voce spezzata dal pianto - La persona di cui c’era bisogno costantemente. Mi ricordo quella serata al mare, quando ci siamo soffermate a guardare le stelle. Tutto d’un tratto mi dicesti: ‘sai cosa rappresenti per me? La luce buona delle stelle’. Ecco, oggi sono io ad alzare lo sguardo al cielo nella speranza di trovarti. Ci siamo fatte tante promesse, Silvia, ma la più importante cercherò di onorarla oggi davanti alle tante persone che sono qui per te. Ci siamo prese per mano giurandoci di tenerci strette fino alla morte. Quel momento è arrivato troppo presto, ma continuerò ad esserci. E so che il vuoto che cerca di divorarmi, mi aiuterai a superarlo. Riposa in pace e vola in alto". L’uscita del feretro dalla chiesa è stata accompagnata dal lancio dei palloncini che sono volati lassù, verso il sole in un cielo azzurrissimo tra lacrime, abbracci e ancora silenzio.

Y.C.