Lo stop ai treni e i bus sostitutivi: "Disabili penalizzati"

La notizia è iniziata a circolare ieri destando non poca preoccupazione tra i pendolari dell’Empolese Valdelsa: a causa dei lavori al viadotto sull’Arno dell’Autostrada A1, non compatibili con la circolazione dei treni, per tre fine settimana (da domani a domenica, il 24 e 25 novembre, e il 4 e 5 gennaio) sarà interrotta la tratta ferroviaria Empoli-Firenze. "Saranno introdotti autobus sostitutivi - intervengono Federico Pavese, Coordinatore Empolese FdI e Isacco Cantini, responsabile provinciale dipartimento disabilità - Ma perché i cittadini sono stati informati solo tramite la stampa e non con mezzi istituzionali?". E’ anche un’altra la questione sollevata da FdI Empolese Valdelsa. "Ci chiediamo se questi autobus siano attrezzati con pedane per persone a ridotta mobilità. Diversi cittadini disabili ci hanno contattato lamentando l’impossibilità di prenotare un posto sull’autobus perché sprovvisto di pedana. Il servizio - prosegue Pavese - non verrà effettuato da Bus Italia, appartenente a Trenitalia, che ha mezzi provvisti di pedana, ma da linee autobus privati. Perché la Regione non interviene? Non è possibile che nel 2023, i disabili si debbano sentire preclusi nei loro diritti fondamentali".