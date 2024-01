Lo stato sociale. Genesi e sviluppo sul territorio

EMPOLI

Ha raccolto la sua tesi di laurea in un libro, recuperando informazioni dettagliate sulle trasformazioni economiche, sociali e culturali di Empoli a cavallo tra la fine del Dopoguerra e l’inizio degli anni Settanta. Un focus particolare è stato dedicato alla scuola e ai servizi per la popolazione, dalla materna comunale e statale, alla scuola elementare, dai patronati al doposcuola, con gli investimenti del Comune per la realizzazione dei vari plessi. Edoardo Antonini ha raccontato così la nascita dello stato sociale a Empoli. Il suo volume "Empoli tra anni ’60 e ’70: politiche scolastiche e sociali in un Comune della ‘Terza Italia’, edito dall’Assemblea legislativa toscana, è stato presentato (alla presenza, tra gli altri, di Eugenio Giani) nella sala Fanfani di palazzo del Pegaso.

"Un libro necessario - secondo la sindaca di Empoli Brenda Barnini - per raccontare l’esperienza della nostra città, con il fiorire degli interventi a beneficio delle famiglie sulle politiche educative, che è rimasta la caratteristica ancora oggi dell’impegno dell’amministrazione comunale". Anche il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo ha sottolineato il valore del lavoro di Edoardo Antonini.

"La città di Empoli - ha detto Mazzeo - è stata un esempio per tanti altri comuni. Amministratori lungimiranti hanno investito sulle politiche sociali e della scuola in un momento in cui il Paese ripartiva. Questo può essere anche un monito per noi oggi". Per il consigliere regionale Enrico Sostegni il lavoro di Antonini è importante "perché ricostruisce una parte della storia locale di Empoli che si rischiava di perdere. L’autore ha messo in evidenza la capacità della città di essere laboratorio dei servizi sociali del welfare". "La ricerca è durata mesi – ha raccontato l’autore, appassionato di storia e tradizioni locali e presidente della Pro Loco di Capraia e Limite - Ricerche di archivio ci hanno permesso di rivivere quel periodo storico a livello locale e nazionale".