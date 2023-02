Lo stato della Pesa ai raggi X "Al via il primo bilancio idrico"

MONTELUPO FIORENTINO

Un bilancio idrico affidabile del bacino della Pesa. Quanta acqua viene prelevata dal torrente? Quale è lo stato di salute delle falde acquifere? In corso di installazione ci sono tre piezometri, strumenti usati per misurare livello della falda sotto il torrente. Il tutto avviene nell’ambito un progetto molto importante che permette di intervenire con cognizione di causa nella gestione di una risorsa fra le più importanti e che si inserisce nell’ambito degli interventi volti a contrastare l’emergenza climatica. La Regione Toscana, infatti, ha finanziato al comune di Montelupo Fiorentino il collocamento di tre punti di misura dell’acquifero sotterraneo del torrente Pesa, collocati rispettivamente a Turbone, San Vincenzo Torri e Calzaiolo, nei comuni di Montelupo, Scandicci e San Casciano Val di Pesa.

Dal torrente Pesa vengono tolti ogni anno per le necessità idropotabili quasi 6 milioni di metri cubi l’anno di acqua. Acqua di ottima qualità, che necessita di trattamenti minimali prima di essere immessa in acquedotto. La mancanza di acqua nell’alveo del torrente in estate è evidentemente segnale che tali prelievi sono insostenibili per l’ambiente naturale. Ad essi poi vanno aggiunti gli usi per scopo agricolo e produttivo, le captazioni domestiche fuori acquedotto e i prelievi illegittimi. Da qui la necessità di un bilancio bacino che metta a confronto la risorsa idrica esistente, rigenerante attraverso pioggia e neve, e restituita dopo l’uso attraverso i depuratori, con quella utilizzata.

I lavori sono iniziati la scorsa settimana e la durata prevista è di 30 giorni per un valore complessivo del progetto di circa 27.000 euro. "Non è giusto sacrificare gli ecosistemi alle necessità dell’uomo" afferma l’assessore all’ambiente Lorenzo Nesi presentando l’operazione e le le ragioni che ne sono alla base.