Lo stadio si trasforma "Castellani? Un simbolo È molto importante che il suo nome resti"

di Tommaso Carmignani

La scelta di tenere quel nome, Carlo Castellani, accanto alla nuova denominazione "Computer Gross Arena" non è banale. E’ uno dei primi aspetti che Gianmarco Lupi e Fabrizio Corsi, rispettivamente direttore organizzativo e presidente dell’Empoli, hanno ribadito nel presentare il progetto del nuovo stadio da realizzare con Computer Gross. Una decisione sposata anche dall’amministrazione comunale e dai tifosi, perché l’idea di associare il proprio impianto al nome di un calciatore deportato e ucciso durante la Seconda Guerra Mondiale è un aspetto del quale città e ambiente azzurro vanno orgogliosi. E’ un po’ la stessa cosa che ha fatto l’Atalanta: accanto alla denominazione "Gewiss Stadium" è rimasto Atleti Azzurri d’Italia, mentre per quanto riguarda Udine o Torino le cose sono andate diversamente. Dacia Arena e Allianz Stadium, però, hanno rimpiazzato nomi che non evocavano nessun evento o persona particolare, semplicemente si chiamavano Friuli o Delle Alpi.

"Carlo Castellani, per noi empolesi, non è una figura banale. Siamo orgogliosi che il nostro stadio prenda il nome da un personaggio del genere – dice il presidente del Centro di Coordinamento, Athos Bagnoli – e siamo contenti che Empoli e Computer Gross si siano ricordati di questo. Ma della sensibilità di Fabrizio Corsi e Paolo Castellacci non c’era da dubitare: stiamo parlando di due empolesi doc, persone che hanno a cuore non soltanto la squadra, ma anche la tradizione e la storia della città".

Bagnoli, come tutti, segue la vicenda stadio dal 2015. Anche per lui questa potrebbe essere davvero la volta buona. "Vedere due aziende così importanti che si uniscono per dare vita ad un progetto così bello – prosegue - è una gran cosa. Stiamo parlando di due eccellenze empolesi che insieme costruiscono lo stadio in cui giocherà l’Empoli: meglio di così non potevamo chiedere. Speriamo davvero che il percorso vada avanti senza intoppi e che anche dal punto di vista urbanistico e architettonico ci siano tutti i presupposti per fare un bel regalo alla città e speriamo magari che anche la Sammontana decida di farne parte". Bagnoli è consigliere comunale eletto con il Partito Democratico. Seguirà il progetto anche dall’assemblea di via Del Papa. "Il Comune voleva vendere lo stadio, ma se l’Empoli non ce la fa è giusto vedere cosa propone".

Quanto alla possibilità che i tifosi vengano spostati in curva, polemiche non ce ne sono. "Non vediamo l’ora. Da che mondo è mondo – spiega – gli ultras stanno alle spalle della porta. Noi siamo in Maratona su richiesta di Spalletti, che ai tempi chiese ai tifosi di stare più vicino per evitare che quella gradinata rimanesse vuota. Ma noi nasciamo in curva ed è lì che vogliamo tornare. Anche perché negli anni è capitato spesso che in Maratona ci fossero anche tifosi di altre squadre, una stortura che si è vista soltanto a Empoli. In curva avremo un settore soltanto per noi".