Lo stadio è un rebus, spunta un’idea "Diamo l’impianto in concessione"

La vendita dello stadio Castellani? Non è la soluzione giusta. Meglio tornare all’idea originale, quella cioè di cederlo in concessione a una società, l’Empoli in questo caso, che si occupi del progetto di ristrutturazione e rifacimento. E’ la posizione di Fabrica Comune a margine della commissione andata in scena qualche giorno fa. Per Leonardo Masi e Beatrice Cioni, la strada intrapresa dal Comune non è quella giusta.

"L’Empoli – dicono i due – ha bisogno di uno stadio efficiente per continuare il suo percorso di azienda del calcio professionistico e l’amministrazione può darglielo risolvendo anche un proprio problema: disfarsi di una struttura costosa che non svolge più una funzione pubblica. La soluzione della vendita, a nostro avviso, apre la possibilità dell’acquisto da parte di un soggetto che, seppur vicino, potrebbe non essere l’Empoli Fc. L’eventuale compratore acquisterebbe solo nel caso in cui guadagnasse dall’investimento affittando alla squadra di calcio e sfruttando ciò che l’amministrazione permetterà di fare, come spazi commerciali, servizi e altro. Ma che succederebbe se la società fallisse? E dal punto di vista commerciale, quanti e quali spazi saranno creati?".

Da qui la proposta: "Meglio dare lo stadio in concessione all’Empoli e consentigli di rientrare dell’investimento coi proventi del calcio, con le attività legate a esso e con ciò che gli permetteremo di gestire nella struttura". Quanto alla commissione e alla possibilità che la Fiorentina venga a giocare a Empoli: "Abbiamo notato l’impreparazione dell’assessore Biuzzi – concludono Cioni e Masi – e crediamo che un eventuale arrivo della società viola debba essere discusso quantomeno in consiglio comunale".