Lo sportello “Cpia“ amplia orario e servizi

Un punto di riferimento in città per la formazione. Da metà dicembre il Cpia-Centro provinciale per l’istruzione degli adulti di Empoli ha una nuova sede per poter svolgere le sue attività anche al mattino, a fianco degli storici locali di via Fratelli Rosselli, concessi dal liceo Pontormo. Infatti grazie al lavoro dell’amministrazione comunale sono state recuperate delle stanze non utilizzate in via delle Fiascaie, dove trova spazio l’Asev, affidandole proprio al Cpia. "La sede di via Fratelli Rosselli poteva essere utilizzata dal Cpia solo dalle 18 in poi, al termine delle attività scolastiche – spiega l’assessora alla scuola Maria Grazia Pasqualetti –. Le tante attività di istruzione erano limitate perché, per esempio, tante donne che si rivolgono a loro sono libere solo la mattina, quando i figli sono a scuola. Gli spazi erano necessari anche per l’organizzazione interna dell’istituto".

Oltre alle cosiddette ‘scuole serali’ per adulti, il Cpia offre numerosi servizi: organizza gli esami di terza media per chi non ha conseguito questo titolo di studio, dove hanno accesso anche persone adulte, e dal 2024 allestisce anche un corso per recuperare i primi due anni delle superiori in un anno solo. In più bisogna considerare il corso di alfabetizzazione per stranieri per la lingua italiana: si va, dai corsi pre-A1 fino agli A2 con possibilità di esami due volte l’anno. L’attestazione A2 è molto richiesta perché serve per ottenere i permessi di soggiorno di lungo periodo. In più anche il B1, utile sia per motivi di studio che per motivi di lavoro. Le due nuove aule hanno un’enorme valenza per i tanti studenti, che possono cogliere un’occasione per migliorare la propria vita professionale e sociale, integrandosi nel tessuto cittadino. "Sono stato molto felice di partecipare all’apertura dei nuovi locali del Cpia – commenta il sindaco Alessio Mantellassi –, che si vanno a inserire nel ‘polo del lavoro e della formazione’ in via delle Fiascaie, che storicamente ospitava la vetreria Taddei. Ringrazio insegnanti e dirigenti per l’impegno".