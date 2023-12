Lo sport è per tutti. Fair play, quote sospese e impegno nel sociale. Premio al club modello

di Simone Cioni

Lo sport come responsabilità sociale e strumento di inclusione è quanto cerca di valorizzare Estra Spa, multiutility del settore energia, che ormai da anni propone la call to action “L’energia delle buone pratiche“. E tra le tre vincitrici toscane, tra le 74 associazioni che hanno partecipato al bando, ci sono ben due società sportive del nostro territorio. Una di queste è la Cerretese Pallavolo, che ormai da anni riesce a coniugare ottimi risultati agonistici e percorsi paralleli di inclusione sociale che vedono protagoniste persone con disabilità o in difficoltà economiche. "Siamo molto onorati di essere stati scelti per questo importante premio – sottolinea il direttore sportivo, Stefano Berlincioni –. Il nostro obiettivo è quello di affiancare un’attività agonistica di alto livello a progetti sociali che facciano crescere il nostro ambiente sia dal punto di vista umano che sportivo, vogliamo dimostrare che agonismo e inclusione non si escludono a vicenda, ma che si possano portare avanti entrambi con ottimi risultati".

Le iniziative con cui la società ha partecipato a questa terza edizione del premio “Estra per lo sport“ sono “La quota sospesa“, “Diamoci una mano, anzi... una scarpa“ e “Pallavolo in Rems“. "La prima riguarda la possibilità per quelle famiglie che lo desiderano di lasciare qualcosa in più rispetto alla rata dei corsi di pallavolo che gli spetterebbe, in modo da permetterci di aiutare chi è maggiormente in difficoltà, anche se noi garantiamo l’accesso allo sport a tutti, anche a coloro che non si possono permettere di pagare le quote – insiste Berlincioni –. Il secondo è invece un progetto che ci permette di raccogliere e distribuire scarpe da pallavolo usate, ma ancora in buono stato mentre la “Pallavolo in Rems“ è un corso di attività motoria per gli utenti della Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza di Empoli, persone con problemi psichici che hanno commesso dei reati, volto ad accrescere la loro autostima e a sviluppare la loro identità".

"Oltre a questi, però, abbiamo partecipato anche con l’iniziativa di tutte le nostre squadre che, dopo ogni partita in trasferta, lasciano gli ambienti così come li hanno trovati – aggiunge il diesse biancoverde – oppure come la nostra adozione a distanza di una giovane pallavolista africana che continuiamo a sostenere o ancora con “Le Scatole di Natale“, progetto con cui ogni anno aiutiamo le famiglie più bisognose del nostro territorio, attraverso la caritas“. La società ha ricevuto un premio in denaro di quattro mila euro che servirà, come ha sottolineato lo stesso Berlincioni, a fare in modo che la Cerretese possa continuare a portare avanti sia l’aspetto agonistico che quello sociale. "Lavorare con qualità su entrambi i fronti senza doverne sacrificare uno è molto dispendioso anche dal punto di vista economico – conclude il dirigente – per cui tutti i fondi che riusciamo ad intercettare sono utilizzati per rendere ancora più accoglienti e fruibili i nostri ambienti, in modo che possiamo portare avanti tutte le nostre attività". Tra queste nel 2024 se ne aggiungerà anche un’altra, perché la società si è recentemente aggiudicata anche il bando triennale per un corso di pallavolo con gli utenti del Servizio di Salute Mentale curato dall’Asl del nostro territorio.