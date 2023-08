Lo shopping e le manette Arrestati ladri alla Coop

Ancora ladri ’neutralizzati’ dal sistema anti-taccheggio e dall’arrivo dei carabinieri che, anche in questo caso, è stato tempestivo e ha portato all’arresto. Ladri che cercavano, come i ’colleghi’ di nazionalità rumena il giorno prima, di fare shopping senza passare dalla cassa, portando via quello che di più interessante avevano trovato sugli scaffali del negozio. Invece, anche per loro è andata male. Nel pomeriggio di mercoledì, i militari dell’Arma della stazione di Capraia e Limite hanno arrestato in flagranza due soggetti di 29 e 31 anni, entrambi di nazionalità marocchina, per il reato di furto aggravato in concorso.

I due si erano infatti recati nel centro commerciale Coop di via Sanzio a Empoli e, una volta all’interno del supermercato, si erano subito diretti verso il reparto di elettronica. Da un espositore avevano dunque asportato un paio di cuffie bluetooth e, successivamente, due zaini, per un valore commerciale complessivo di circa duecento euro.

Superate le barriere anti-taccheggio, la coppia è stata tuttavia bloccata dagli addetti alla vigilanza i quali, procedendo ad un controllo, hanno rinvenuto gli oggetti appena rubati. A quel punto sono stati allertati i carabinieri che, subito intervenuti, hanno proceduto all’arresto dei nordafricani. La merce è stata invece restituita agli aventi diritto. I due, al termine delle formalità di rito, sono stati trattenuti in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo davanti al giudice del tribunale di Firenze che si è tenuto ieri mattima. Il giorno precedente, lo ricordiamo, i militari dell’Arma avevano deferito in stato di libertà quattro soggetti, tre uomini e una donna di nazionalità rumena, per il reato di furto aggravato in concorso. I quattro, infatti, avevano sottratto merce dal supermercato Coop di via Tosco Romagnola per un valore complessivo di oltre 1.700 euro.

C.B.