Lo scoutismo compie un secolo. Festeggiamenti e iniziative. Domenica il raduno in piazza

Gli scout di Empoli compionio il secolo. E dalla scorsa primavera sono iniziate le iniziative per celebrare il centenario. Fin dal 1923, infatti, c’è documentazione che un reparto composto da una quindicina di ragazzi abbia iniziato la propria attività nella sede dei Padri Scolopi al Calasanzio.Negli anni Sessanta, per volontà della Chiesa locale e col contributo determinante di padre Sesto Pieroni, è rinato il gruppo scout che ha svolto, e sta svolgendo tuttora, la propria attività nella stessa sede. Da questo primo gruppo sono nate altre due realtà molto radicate sul territorio: il Gruppo Empoli 2 nella Chiesa di Serravalle, e il Gruppo Empoli 3 nella parrocchia di Santa Maria a Ripa.

Attualmente i tre gruppi scout contano più di trecento censiti, tra adulti educatori, ragazze e ragazzi dagli 8 ai 21 anni. In occasione del centenario della presenza Scout a Empoli, i gruppi insieme all’associazione di promozione sociale Eirene, stanno portando avanti una serie di iniziative. Domenica prossima i tre gruppi più tutti i “vecchi scout” che i responsabili del comitato organizzatore sono riusciti a rintracciare e a coinvolgere, si ritroveranno in piazza della Vittoria alle 15,30 per un momento di festa e condivisione che si concluderà alle 16,30 con la celebrazione della messa in Collegiata (o all’esterno di essa, meteo permettendo). Il 18 novembre ci sarà invece un convegno aperto alla cittadinanza intitolato ’Conoscere il web per connettersi in modo significativo attraverso relazioni autentiche’.

A seguire la dottoressa Paola del Toso presenterà il volume ’Scout a Empoli, un’esperienza centenaria (1923-2023)’ scritto da Marco Frati e Paola Sani. Il 16 dicembre la messa di conclusione nella Collegiata. Il libro e le iniziative sono sostenute anche da Fondazione Sesa.