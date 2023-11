Lo sciopero nazionale. Tredici pullman dall’Empolese: "Ma garantiti i servizi essenziali"

EMPOLI

Oltre mille lavoratori e lavoratrici si sono spostati in massa ieri dal nostro circondario in direzione Firenze per partecipare alla manifestazione regionale per lo sciopero Cgil-Uil di otto ore contro la Manovra del Governo. "Abbiamo lasciato le iscrizioni aperte fin da ultimo e alla fine siamo riusciti a riempire ben tredici pulman – ha commentato Gianluca Lacoppola, coordinatore Cgil empolese-valdelsa –. Dieci sono partiti da Empoli ed altri tre dalla Valdelsa, senza contare che su ogni posto di lavoro poi altre persone si sono organizzate con i mezzi propri. Ma al di là della partecipazione alla manifestazione di Firenze, abbiamo riscontrato proprio un’altissima adesione sia nel settore pubblico che privato". Sono comunque stati garantiti i servizi essenziali.

Le principali ragioni dello sciopero indetto a livello nazionale sono quelle di alzare i salari, estendere i diritti e contrastare una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e non offre futuro ai giovani. In tutta la Toscana si parla di un’adesione in tutti i settori del 77 per cento. Il corteo, partito da piazza Indipendenza, ha visto le conclusioni in una strapiena Santissima Annunziata, dove sono intervenuti dal palco Paolo Fantappiè (segretario generale Uil Toscana), lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati, precari e precarie, oltre a Francesca Re David (segreteria Cgil nazionale). Inoltre erano in piazza i massimi esponenti delle istituzioni regionali e cittadine e della politica regionale.