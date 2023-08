ll Palio di Gambassi, la contrada I’Porcello si aggiudica il cencio ed esplode la festa

Gambassi Terme (Firenze) 28 agosto 2023 - E’ tinto di bianconero il 17esimo Palio di Gambassi Terme. La contrada I’Porcello si è infatti aggiudicata l’ambito cencio dopo una gara che è stata, come sempre, combattuta e sentita da tutti i partecipanti. Sotto un cielo imbronciato e con un caldo comunque notevole, le contrade gambassine si sono date figurativamente battaglia nei giochi finali a partire dalle 16, quando per le vie del borgo termale sono sfilati i carri allegorici con la rappresentazione di tutte le quattro contrade: Membrino, I’Porcello, La Pieve e Belvedere, vincitrice dell’edizione dedicata ai bambini.

Poi alle 19.30, il gioco del ’pigia pigia’, ultima prova, seguito dalla proclamazione della contrada vincitrice, I’Porcello, appunto, che aveva già vinto il Palio nel 2014. Per tutto il pomeriggio, presso il bar del parco comunale, chi ha assistito al Palio ha potuto ristorarsi con “Attuttabirra“ con birre, appunto, e panini per tutti i gusti. E dopo il gran finale della gara paliesca di ieri sera, si è conclusa anche la prima edizione del contest fotografico “Momenti di Palio“, un’altra occasione per vivere a pieno questa manifestazione. I partecipanti hanno avuto la possibilità, senza provocare intralcio ai contradaioli impegnati nei giochi, di realizzare le foto dei giochi stessi e pure alcuni scatti nelle sedi delle Contrade, nei backstage della costruzione dei carri allegorici e della realizzazione delle scenette. Il concorso si è concluso sabato notte a mezzanotte, quando i carri hanno lasciato piazza Roma e da ieri e fino a mercoledì prossimo sarà possibile, per chi si era iscritto a partecipare, inviare massimo tre foto, a colori o in bianco e nero, all’indirizzo mail [email protected]