Lite furibonda in mezzo ai pendolari, paura alla stazione ferroviaria

Empoli, 15 giugno 2023 – Scene di ordinario disagio sociale consumate sotto gli occhi dei pendolari che ogni giorno si recano alla stazione ferroviaria di Empoli per prendere il treno. L’ultimo episodio è di ieri mattina ed è avvenuto a un orario di punta per chi si sposta per lavoro o per motivi di studio. Più di una persona ne è stata, suo malgrado, spettatrice. Da quanto raccontato da una testimone oculare erano circa le 7 quando si è scatenato il violento alterco.

Protagonisti, a quanto appreso, due uomini stranieri con problemi di tossicodipendenza che gravitano da tempo intorno allo scalo ferroviario empolese. Per cause non chiare hanno iniziato a discutere animatamente. In poco tempo dalle parole sono passati ai fatti: l’aggressione verbale si è trasformata in aggressione fisica con i due che hanno cominciato a picchiarsi. Sconcerto e tanta paura tra le persone davanti a quei due che continuavano a darsele fino a quando uno dei due avrebbe avuto la peggio perché il rivale con una catena lo avrebbe colpito alla testa. Per evitare che la colluttazione degenerasse ancora di più qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine. Ma quando i carabinieri della compagnia di Empoli sono arrivati sul posto i due contendenti si erano già allontanati. Negli occhi di chi ha assistito alla scena restano quelle immagini di violenza e sulla propria pelle il terrore. L’area della stazione da tempo è ’sorvegliata speciale’ per via del brutto giro di spaccio che si era creato. Ad oggi resta una delle zone più ’difficili’ della città. Con l’entrata in azione della task force coordinata al tavolo del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, la situazione è decisamente migliorata, ma evidentemente non risolta del tutto. A stigmatizzare l’ultimo episodio è il coordinamento Fratelli d’Italia. "Chiediamo al sindaco Barnini quale siano le sue intenzioni, vuole risolvere il problema alla radice, o vuole fare semplici spot, come quello del presidio di polizia in piazza stazione?".